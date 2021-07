SARONNO – Tre gazebo in centro oggi a Saronno attendono i saronnesi che sfideranno il caldo per concedersi una passeggiata, un po’ di shopping e magari un gelato.

Annunciato da una settimana la presenza in corso Italia di Azione con un gazebo per “raccogliere suggerimenti e impressioni in merito a servizi educativi, servizi alla persona e sicurezza, le 3 aree principali a partire dalle quali vorremmo costruire un’alternativa politica in città, distante da polemiche vuote e da battaglie simboliche, anche alla luce dei fondi stanziati dal Pnrr”. Gli attivisti saranno presenti dalle 10 alle 18.

In Piazza Libertà, dalle 16 alle 19 sarà allestito un gazebo dall’Associazione Luca Coscioni dove sarà presente il consigliere comunale Marta Gilli per l’autenticazione delle firme per la richiesta, ai sensi dell’art. 75 Cost., del Referendum Eutanasia Legale.

La Lega Lombarda di Saronno sarà in piazza Volontari del sangue per raccogliere le firme per i 6 referendum promossi dal comitato per una Giustizia Giusta. I quesiti concernono: la riforma del Csm, l’introduzione della responsabilità diretta dei magistrati, l’Equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare, e l’abolizione del decreto Severino.

Le informazioni sui quesiti sono consultabili sul sito www.referendumgiustiziagiusta.it