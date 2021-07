CERIANO LAGHETTO – “Comunque vada a finire stasera tra Italia e Inghilterra, speriamo in bene, loro hanno già vinto! W gli sposi, nostri concittadini, Mikla ed Enrico! Congratulazioni!” Così il vicesindaco Dante Cattaneo; nella vigilia della finale dell’Europeo di calcio a Ceriano Laghetto anche un bellissimo matrimonio.

In mattinata Dante è stato in centro per il gazebo referendario sulla giustizia: “E un saluto agli amici e alle amiche di Facebook che sono venuti da altri paesi per conoscerci “in carne ed ossa”: è stata una bella sorpresa! Ora tutti a tifare il tennis col nostro Berrettini a Wimbledon contro Djokovic e l’Italia contro l’Inghilterra a Wembley! Non succede ma se succede…”

Per quanto riguarda la finale dell’Europeo di calcio l’appuntamento è fra amici davanti alla tv di casa o ai maxi schermi allestiti in zona come a Saronno ed a Rovello Porro.

(foto: fiori d’arancio oggi a Ceriano Laghetto con Dante Cattaneo)

11072021