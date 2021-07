SARONNO – Missione compiuta per la squadra maschile del Ct Ceriano che vincendo questa mattina in casa contro Cuneo nella finalissima del campionasto, al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno, è stato promosso in serie B1 per la prossima stagione.

“Complimenti alla nostra squadra maschile che oggi ha raggiunto uno storico traguardo per il nostro circolo! Bravo il nostro capitano Eugenio Ferrarini, che ha supportato i giocatori, grazie al nostro presidente Severino Rocco e soprattutto un grazie ai ragazzi per la tenacia e voglia di vincere dimostrato sui campi!” rimarcano i dirigenti della società sportiva di Ceriano e Saronno, decisamente soddisfatti per avere raggiunto questo obiettivo al termine di una annata molto brillante.

(foto di gruppo per la squadra vincente questa mattina al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno. Non è mancato, nel rispetto delle norme anti-covid in vigore, un appassionato pubblico)

