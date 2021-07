LIMBIATE – Piazza Tobagi torna ad animarsi per tre serate estive questo fine settimana, dal tardo pomeriggio di venerdì 16 a domenica 18 luglio 2021. A partire da oggi musica, sport, bancarelle e street food saranno protagonisti di una tre-giorni di divertimento adatto a tutte le età. Un programma all’insegna dell’intrattenimento e tre concerti in programma, oltre al punto ristoro e allo spazio dedicato ai bimbi con giochi e gonfiabili.

In calendario anche il grande torneo di calcio a 5 “Vegas Champions cup”, con numerose squadre pronte a sfidarsi in piazza Tobagi, all’oratorio San Giorgio e al centro sportivo di via Tolstoj. Evento organizzato da Magic park in collaborazione con il Comune di Limbiate.

Ovviamente, tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore in Lombardia come disposto dalla Regione e dalle autorità sanitarie.

(foto archivio: piazza Tobagi all’ingresso di Limbiate è già stata teatro di eventi ed iniziative in passato)

