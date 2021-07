CARONNO PERTUSELLA – E’ tornato a casa dalla propria famiglia Cucciolino il gatto che per 10 giorni è stato adottato dai bimbi della scuola dell’infanzia Collodi via Fani.

Cucciolino, questo il nome scelto per lui dai bimbi, si chiama in realtà Charli ed era scomparso da casa da 15 giorni. La sua padrone Lidia si è trasferita da poco a Caronno Pertusella. Due settimane fa gatto ha trovato un buco nella recinzione ci si è infilato. Dopo essere uscito si è concesso una passeggiata senza poi riuscire a tornare a casa. La proprietaria ha avviato le ricerche ma nessuna aveva dato esito.

Fino a quando su Facebook ha visto la condivisione di un articolo de ilSaronno dedicato al gatto soccorso dai bimbi della scuola materna ed affidato ad Enpa. Con una telefonata ai volontari è stata confermata l’identità di Cucciolino-Charli e il micio ha fatto ritorno a casa.

“Siamo contenti che questa disavventura abbia avuto un lieto fine – spiegano i volontari Enpa – e ringraziamo i piccoli della scuola materna per aver accudito e segnalato il piccolo fuggitivo. Ricordiamo però a tutti i proprietari l’importanza di mettere il microchip ai gatti (obbligatorio per legge dal gennaio 2020) perché purtroppo ci sono tanti altri gatti che non hanno ritrovato padrone”.