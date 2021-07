CARONNO PERTUSELLA – E’ comparso nel cortile della scuola dell’infanzia Collodi via Fani da una decina di giorni ed è diventato subito il beniamino dei piccoli del centro estivo che l’hanno accudito con amore. Hanno comunque deciso di chiamare l’Enpa nella speranza di trovare la sua famiglia.

Da subito Cucciolino, questo il nome che gli hanno dato i bimbi, si è dimostrato docilissimo tanto che stava seduto o sotto allo scivolo o dentro nelle casette dei giochi facendosi accarezzare da tutti con tranquillità. “Probabilmente – spiegano i volontari dell’Enpa – è un gatto abituato alle persone forse su è perso o semplicemente non vuole stare a casa da solo”. I bambini della scuola lo hanno accudito con amore tanto che qualcuno si è anche messo a piangere quando Cucciolino è stato affidato all’Enpa.

“E’ stato sottoposto ad una serie di controlli dal veterinario – spiegano i volontari – ora cercheremo la sua famiglia se non dovessimo trovarla sarà dato in adozione”. E chissà che non possa essere adottato dalla scuola anche alla luce dell’ottimo rapporto creato coi bimbi che gli hanno anche dedicato decine di disegni”.

Chi dovesse riconoscere Cucciolino può mettersi in contatto con Enpa.