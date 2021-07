SENDAI – Ancora una volta un successo per 2-1 in rimonta per Italia Softball nell’amichevole contro Honda Reverta Tochigi. 5 giorni al via del torneo olimpico

Manca sempre meno al via dei Giochi: tra cinque giorni Italia Softball sarà a Fukushima per aprire il torneo olimpico contro gli Stati Uniti. Nel frattempo, per ultimare la preparazione, proseguono in quel di Sendai presso il Sendai Baseball Stadium le amichevoli contro Honda Reverta, formazione di Tochigi che milita nella Japan Softball League. Anche il terzo match sorride alle azzurre, che come nella giornata di ieri si impongono per 2-1 rimontando l’iniziale svantaggio.

In pedana spazio ad Ilaria Cacciamani, che nella prima ripresa fatica a trovare ritmo e zona di strike e le due basi su ball consecutive a Tsukamoto e Moriyama creano alle nipponiche la situazione ideale per sbloccare il punteggio. Sarà l’unico neo della lanciatrice italiana che da quel momento, aiutata anche dalla propria difesa come nel caso del bellissimo tiro a casa base dall’esterno di Erika Piancastelli per eliminare il leadoff Rio Sugimoto nel quinto inning, tira su la saracinesca e non permette ad altri corridori di andare a segno.

L’attacco invece scatena la propria potenza di fuoco nella seconda parte della gara: nella quinta frazione un inning da quattro valide permette a Giulia Longhi di segnare il punto del pareggio, mentre il sorpasso arriva sul filo di lana nell’ultima ripresa quando Elisa Cecchetti, entrata come pinch runner al posto di Marta Gasparotto autrice di un singolo, viene spinta a casa dal doppio di Amanda Fama e consegna alle azzurre il terzo successo consecutivo in questa serie di amichevoli pre-olimpiche. Nell’Italia olimpica in Giappone ci sono anche tre giocatrici dell’Inox Team Saronno: la capitana Giulia Longhi, con Andrea Filler e Fabrizia Marrone.

(foto d’archivio)

17082021