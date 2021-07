SARONNO – In continuità con le iniziative già svolte sui fondi europei, martedì 20 Luglio alle 21 sulla pagina Facebook/pdsaronno andrà in diretta un evento con politici dal livello europeo e regionale e territoriale. Una serata dedicata a come utilizzare in modo concreto i fondi per migliorare la vita dei cittadini. Due gli ambiti: quello legato sostanzialmente al welfare attivo e quello legato alla cura della persona.

“Welfare attivo – spiega il Pd Saronno – perché in un momento di crisi economica post Covid, questi fondi potranno promuovere azioni molto concrete atte all’inclusione e coesione sociale, rafforzando i rapporti tra i servizi sociali e gli operatori economici, esempio per favorire formazione e reinserimento nel mondo del lavoro di persone particolarmente in difficoltà.

Maggior cura della persona, perché i fondi possono contribuire alla creazione di strutture complementare all’assistenza sanitaria canonica. Infatti i comuni che hanno la possibilità di mettere a disposizione degli immobili possono ricevere fondi per realizzarle. Quindi in concreto mettere a disposizione dei propri cittadini nuovi servizi ambulatoriali e cure di continuità.

Tutto questo rientra nelle missione 5 e 6 del Pnrr, per affrontare questi argomenti abbiamo pertanto invitato l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino e il consigliere regionale Carlo Borghetti, che sono politici del Pd da sempre impegnati nelle politiche sociali.

Rappresentanti degli enti locali come la nostra assessora Ilaria Pagani, il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, e due consiglieri comunali del nostro partito di altre realtà locali: Leonardo Calzeroni di Turate e Marco Tuozzo della segreteria provinciale. Moderatore il segretario del nostro circolo, Rino Cataneo.

Anche altri circoli Pd di zona hanno partecipato a questa iniziativa sono: Castellanza, Turate, Gavirate, Laveno e Induno Olona

E’ un’opportunità per farsi un’idea di come dei concetti, che a volte sembrano un po’ astratti come quando si cita il famoso PNRR, possono essere invece calati nella quotidianità futura di tutti noi.