SARONNO – “La Lega in Lombardia è sempre concretamente a fianco dei lavoratori e si attiva immediatamente dove occorre” dichiara il deputato Fabrizio Cecchetti, riferendosi ai due gravi casi della Timken di Brescia e della Gianetti Ruote di Ceriano.

Le vicende sono già approdate sul tavolo del Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione Lombardia è coinvolta.

“Non lasceremo soli questi 106 lavoratori della Timken, come andiamo avanti a sostenere i 152 operai dalla Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto. Siamo con questi lavoratori e con le loro famiglie, la Lega farà di tutto per trovare una soluzione che salvaguardi questi posti di lavoro.”

Conclude Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

“A ciò si aggiunge – conclude il responsabile cittadino Lega Lombarda Angelo Veronesi – il nostro plauso riguardo la scelta della vicina amministrazione di Ceriano Laghetto di fermare l’accesso per i mezzi pesanti nell’area della Gianetti ruote per evitare che qualcuno possa portare via i macchinari”.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

23072021