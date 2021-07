SARONNO / SOLARO / LOMAZZO – Alle 12.15 nel retrostazione dello scalo ferroviario di “Saronno centro”, in via Luini, intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese e di una pattuglia della polizia ferrovaria per soccorrere una ragazza di 24 anni vittima di un malore; la giovane è stata trasportata all’ospedale cittadino e non risulta in pericolo di vita.

In contemporanea, esattamente alla stessa ora di oggi, erano sempre le 12.15, è stato investito un ciclista in via Drizza a Solaro: sul posto la polizia locale solarese ed una ambulanza della Croce viola. Il ciclista, 50 anni, si è comunque presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale, è stato infatti medicato in loco.

Oggi alle 12 intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza della Croce azzurra in via Monte Bianco a Lomazzo per una autovettura uscita di strada: un uomo di 45 anni ed una donna di 62 anni sono stati medicati sul posto, per loro nulla di grave.

