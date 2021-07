SARONNO – Al termine di un anno natatorio faticoso, sia per la situazione pandemica che per la chiusura dell’impianto saronnese per lavori, gli atleti della Rari Nantes del settore agonistico si sono cimentati con i Campionati Regionali che si sono svolti alla piscina Samuele di Milano.

Hanno iniziato gli esordienti B, vale a dire i piccoli della squadra: atlete nate nel 2011 e 2012 e atleti nati nel 2010 e 2011. Si sono qualificati per questo evento 11 atleti: Giorgia Benzi, Aurora Calderan, Lara Fusetti, Giulia Monti, Marta Grande, Cecilia Sassi, Samuele Cattaneo, Federico Cormio, Francesco Di Mauro, Giacomo Ortelli e Scotto Riccardo.

“Ottimi i risultati – spiega la società saronnese – tutti quanti sono riusciti a migliorarsi, mettono in campo grinta e voglia di dare il massimo. Hanno dimostrato anche di essere brillanti ed indipendenti visto che, come avvenuto per tutte la manifestazioni federali quest’anno, le gare si sono svolte a porte chiuse e non erano ammessi i genitori. Risultati da sottolineare: il settimo posto di Giorgia Benzi e il nono di Lara Fusetti nei 100 stile libero.

I regionali per gli Esordienti A si sono svolti ad inizio luglio tra gli atleti nati nel 2009 e 2008 atlete del 2009-2010 gli ammessi saronnesi sono stati 6: Anita Belotti, Veronica Di Mauro, Linda Bottalico, Rebecca Borroni, Carlotta Marino e Tommaso Porcu.

Tutti si sono distinti per miglioramento tecnico e prestazionale, in particolare Tommaso Porcu ha ottenuto il quarto posto sia nei 100 rana che nei 200 rana.

I tecnici Francesca Zaffaroni, Andrea Clerici e Fabio Scardilli sottolineano il miglioramento di tutti gli atleti esordienti durante l’anno, anche di chi non è riuscito a qualificarsi per questa manifestazione.

Dal 9 all’11 luglio è stata la volta della categoria Ragazzi (maschi degli anni 2007-2006 -2005 e femmine 2008-2007) alla quale hanno partecipato Elena Moia, Rachele Cicchelli e Giorgia De Vita.

Infine hanno chiuso gli eventi lombardi, i più grandi della società gareggiando ai campionati regionali estivi, svoltisi su due weekend dal 9 al 18 luglio. Le categorie impegnate sono state: ragazzi, junior cadetti e senior.

In tutto i qualificati sono stati 14: Rachele Cicchelli, Giorgia De Vita, Eleni Moia, (ragazzi), Simone Bottalico, Alessandro Canti, Alberto Cardin, Andrea Citterio, Davide Ottoni, Lorenzo Sala, Asia Villa (junior), Francesca Corbetta (cadetti), Giorgia Busnelli, Camilla Carbone, Claudia Varisco (senior).

In particolare nel medagliere spiccano: Asia Villa classe 2006 categoria Junior con sei medaglie: oro nei 100 rana e prima importante qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti; argento nei 200 rana e nei 100 farfalla; bronzo nei 50 rana, 50 farfalla e 400 misti; Davide Ottoni classe 2003 categoria Junior con due medaglie: oro nei 50 rana e argento nei 100 rana; Giorgia Busnelli classe 2000 cat. Senior argento nei 100 stile libero.

Il direttore tecnico Leonardo Sanesi sottolinea la prestazione solida di tutti gli atleti partecipanti che hanno portato la Rari Nantes Saronno ad un pregevole 15 posto nella classifica generale di tutte le squadre lombarde. Gli ottimi piazzamenti e miglioramenti cronometrici hanno inoltre portato Eleni Moia, Lorenzo Sala, Alessandro Canti, Davide Ottoni e Asia Villa a giocarsi l’ingresso ai Campionati Italiani di Categoria di agosto a Roma, quest’anno davvero selettivi. A causa della pandemia e per rispettare il contingentamento sono state infatti dimezzate le graduatorie di accesso.

Nonostante tutte queste difficoltà, la società è soddisfatta dei risultati ottenuti grazie al grandissimo impegno di atleti, tecnici, dirigenti e la preziosa collaborazione delle famiglie.

Mentre gli sforzi e gli impegni dell’anno agonistico 2020/21 non sono ancora terminati, la società sta già pensando alla prossima stagione per cercare di trovare le condizioni di lavoro migliori per il suo staff e tutti i suoi atleti, con l’obiettivo di godersi una stagione altrettanto piena di successi ma con la speranza di viverla finalmente serenamente.

28072021