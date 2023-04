x x

SARONNO – Sabato 25 e domenica 26 marzo ben 11 spadisti di Scherma Saronno hanno partecipato al Campionato regionale Gpg che si è tenuto a Brescia, nel centro sportivo San Filippo, ottenendo ottimi risultati. I giovani atleti under 14 si sono cimentati in una competizione molto sentita; nei due giorni di gare, 660 ragazzi si sono affrontati nelle specialità di spada, sciabola e fioretto, divisi nelle diverse categorie. Bergamin Cleofe, Bianchi Vittoria, Borghi Samuele, Canettoli Margherita, D’Andrea Susanna, Fusi Chan, Graziano Matteo, Mauri Rachele, Rossi Dorotea, Vinante Lavinia, Volpi Giorgio sono i nomi dei magnifici undici saronnesi. “II considerevole numero di partecipanti – comunicano da Scherma Saronno – all’ultima prova regionale dimostra la loro grande passione per la scherma. Grazie al lavoro svolto in sala è migliorata la capacità del gruppo di mettersi in gioco e di gestire l’ansia da gara”. “E’ inoltre da sottolineare – continuano – che Rachele, Chan e Giorgio erano al loro esordio in gare di questo livello, ciononostante hanno saputo vivere la nuova esperienza con serenità e divertimento”.

Ottimi i risultati raggiunti: secondo posto per Canettoli Margherita, categoria ragazze, e quinta posizione di Graziano Matte, categoria ragazzi. Margherita e Matteo spno reduci dall’ultimo Caf (centro di addestramento federale) tenutosi a Milano e per cui vengono selezionati i migliori atleti lombardi. Al termine delle due giornate di gare, così si è espresso il Presidente di Scherma Saronno, signor Franco Grassi: “L’esperienza del due giorni a Brescia non può che raccogliere commenti positivi per la passione dimostrata dal ragazzi nel confronti della scherma e per i preziosi risultati ottenuti sulle pedane. Un grande ringraziamento meritano il maestro Marco Di Martino, per il lavoro svolto in palestra e in gara, l’atleta Giulia Oldani nel supporto ai ragazzi più giovani e i genitori “autisti/tifosi” per il sostegno”.

La grande famiglia di Scherma Saronno è già pronta per i prossimi impegni sportivi ed organizzativi. Gli atleti saranno chiamati sabato 1 e domenica 2 aprile a Vercelli alla 2ª Prova Nazionale Under 14 con partecipanti provenienti da tutt’Italia.

L’associazione sarà impegnata nell’organizzazione del campionato regionale a squadre Under 14, nonché della prova di qualificazione regionale campionato Gold nelle categorie Under 17 e Under 20.

Le gare si svolgeranno nei giorni 22 e 23 aprile al palazzetto dello Sport di Gerenzano.