SARONNO – E’ stato un anno lungo e complicato e anche per la redazione de IlSaronno è arrivato il momento di rallentare un po’ il ritmo.

Fino a Ferragosto sarà sospesa la newsletter (alcuni di voi l’hanno già scoperta agli altri la presenteremo a settembre) e la moderazione dei commenti potrà essere un po’ più lenta.

Non vi lasceremo però senza notizie: ci saranno tutti gli aggiornamenti quotidiani con tante storie e novità ma per essere chiari con i nostri lettori anticipiamo fin d’ora che saremo un po’ meno tempestivi del solito ad aggiornare il sito. Inoltre daremo spazio ad articoli e notizie che nel corso dell’anno non sono riuscite a ritagliarsi uno spazio tra i fatti di cronaca.

Ci saranno anche degli appuntamenti fissi: ogni giorno alle 15 la pubblicazione delle foto del concorso “Fus, Fotografa un saronnese” per scoprire i volti scelti e immortalati da voi saronnesi. Da non dimenticare le riflessioni e gli spunti che arriveranno dal mondo politico con la nostra iniziativa “Come va Saronno?”.

Continueremo però a pubblicare le vostre notizie, le vostre foto e le vostre segnalazioni e speriamo che dalle spiagge assolate alle vette innevate, abbiate voglia di cliccarci per dare un’occhiata a quello che succede in città. Se volete seguire in modo più rapido e smart le nostre notizie non dimenticate i canali Telegram de ilSaronno se invece trascorrete l’estate a Saronno aiutateci a raccontarla mandandoci foto, spunti e riflessioni a [email protected] o scrivendo al 3496068062

Dopo Ferragosto però torneremo ai normali ritmi, pronti a darvi il bentornato a Saronno.

24072021