BREGNANO – Riaperto con nuova gestione meno di un mese fa, il chiosco di via Paù a Bregnano è subito tornato un punto di riferimento per tanti cittadini.

Il taglio del nastro era avvenuto alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e del parroco don Eugenio Bompani, per la ripartenza del chiosco (la struttura è di proprietà comunale) con la nuova gestione affidata a Christian Livraghi. “L’inaugurazione è davvero un momento delicato, occorre farsi conoscere e comunicare l’apertura che con grande determinazione è avvenuta in tempi davvero stretti dall’assegnazione! Il locale – ricordano dal Comune – è stato rivisitato migliorando notevolmente gli spazi interni e valorizzando l’area esterna. Siamo sicuri che la bella novità sia di gradimento per tutta la cittadinanza e speriamo che l’affluenza faccia da volano anche per tutta l’economia bregnanese”. La struttura – dopo un periodo di chiusura – questa estate è dunque ritornata a disposizione dei cittadini.