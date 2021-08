TRADATE / VARESE – Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio provinciale, per gli effetti del maltempo delle scorse ore. Attualmente le squadre sono impegnate su tre allagamenti: Tradate via Ingener Bernacchi; Morazzone, via Caronno Varesino; Morazzone, via Monte Generoso.

Danni e problemi per il maltempo nel resto della provincia – Nel comune di Casorate Sempione in via Isonzo due vetture sono rimaste bloccate in un sottopasso allagato. I vigili del fuoco hanno soccorso gli occupati. Nel comune di Lavena Ponte Tresa in via Nariano un albero è rovinato al suolo, sono in corso le operazioni di taglio. Nel comune di Daverio in via Privata Firenze e nel comune di Varese in via Silvio D’Amico si registrano degli allagamenti. Nel comune di Varese in viale Borri un muro di contenimento ha ceduto causando anche una perdita di gas.

(foto: vigili del fuoco impegnati in zona durate la notte per il maltempo)

