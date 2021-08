SARONNO – E’ già Fbc Saronno-Solbiatese in Promozione? Saranno, come pronosticano molti addetti ai lavori, questa due formazioni a contendersi il passaggio di categoria nel girone A lombardo? In tanti scommettono di sì, guardando al “mercato”, ovvero alla campagna di rafforzamento dei due team in vita della stagione 2021-2022 che inizierà nella seconda parte di settembre, preceduta dalla prima fase di Coppa Italia.

Questa la composizione del girone A di Promozione fra Varesotto, Milanese e Brianza: Accademia Inveruno, Aurora Cerro Cantalupo, Besnatese, Castello, Fbc Saronno, Gallarate, Lentatese, Meda, Morazzone, Olimpia Ponte Tresa, Solbiatese, Solese, Villa Cassano, Universal Solaro, Valle Olona.

Tanti derby ed alcune quasi “stracittadine”, come con l’Universal Solaro, per il Fbc Saronno che ritorna dunque in Promozione per effetto della fusione con il Gorla Maggiore che già in tale categoria militava. A fine luglio si era tenuta la presentazione ufficiale dei saronnesi.

(foto archivio: dirigenti e staff tecnico saronnese in vista della prossima annata agonistica)

