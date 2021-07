ORIGGIO – Stasera nella cornice del ristorante dell’Uruguay, “El Primero” di Origgio, la presentazione ufficiale del Fbc Saronno stagione 2021-2022 pronto per il campionato di Promozione, con diverse riconferme ma anche tanti volti nuovi.

“Obiettivo, fare bene con una squadra di qualità – ha rimarcato il direttore sportivo, Simone Morandi – L’approdo in Promozione dopo la fusione con il Gorla Maggiore è un punto di ripartenza, sicuramente non di arrivo. Anzi, alziamo l’asticella: se dovessimo arrivare subito in Eccellenza, ci faremo trovare pronti e intanto abbiamo allestito una rosa giovane ma importante, per la categoria”.

Lo staff tecnico – Allenatore Niccolò Taroni, vice allenatore Luca Mauri; preparatore atletico Massimo Martegani; preparatori dei portieri Massimo Cantambrone e Andrea Bottani; fisioterapista Andrea De Mori; direttore sportivo Simone Morandi.

La rosa – Portieri: Niccolò Zanellato 01 (Tritium), Leonardo Forestieri 02; difensori: Paolo Stevanin, Marco Torriani (Manara), Davide Bernello, Andrea Giudici (Ardor Lazzate), Davide Vanzulli 02, Alessandro Bossi 02, Riccardo Maggiore, Lorenzo Puzziferri, Andrra Spinelli 03 (Castellanzese), Davide Azzini 02, centrocampisti: Matteo Cannizzaro (Ardor Lazzate), Andrea Scaccabarozzi (Manara), Alessandro Bonizzi, Jacopo Pieri 00 (Ardor Lazzate), Federico Legnani 01, Alessandro Ballabio 00, Matteo Vergani 03 (Castellanzese), Davide Nocciola (Sancolombano), Simone Galli; attaccanti: Orazio Iacovelli, Davide Milazzo (Base 96 Seveso), Matteo Ferrari (Ardor Lazzate), Tommaso Brambilla 02 (Castello Vighizzolo), Riccardo Bonfrate 01, Andrea Bosotti 01, Alessio Chiarello (01).

(foto di gruppo alla presentazione ufficiale per il nuovo Fbc Saronno)

