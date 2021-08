CARONNO PERTUSELLA – Ottimo ritorno in campo per Rheavandors Caronno e Poderi Dal Nespoli Forlì, che consolidano la loro rispettiva terza posizione. Per il Forlì, privo della capitana della nazionale, Erika Piancastelli, volata negli Stati Uniti per partecipare ad Athletes Unlimited, no-hit in gara due di Leonella Elizabeth.

La prima doppietta di giornata è quella della Rheavendors Caronno, ottenuta in casa contro il Taurus Donati Gomme Parma, che consolida il terzo posto nel girone A.

La prima partita è stata disastrosa nell’avvio per il Taurus Donati Gomme Parma che si è trovato sotto 4-0 con ben 4 errori della difesa. Un fardello troppo pesante per la lanciatrice partente Alice Ghillani. L’inizio era comunque stato marchiato dalle valide di Yuruby Alicart e Francesca Rossini. Un singolo di Chiara Ambrosi, nel secondo attacco della Rheavendors porta il punteggio sul 5-0 e poi Bianca Messina Garibaldi e Silvia Durot tengono in ghiaccio la vittoria fino a un ultimo, disperato tentativo delle gialloblù, che segnano due punti (Sarah Edwards e Yarianna Lopez Bosa) nel settimo attacco, ma si fermano al 5-2.

In gara 2 la sfida è molto più equilibrata e si risolve con due soli punti di differenza. In pedana Yilian Tornes e Yamerki Guevara Limonta danno vita a un confronto molto interessante e l’equilibrio viene rotto al secondo inning da un errore della difesa parmigiana, sul tentativo di rubata della seconda di Beatrice Salvioni: non solo arriva salva sul cuscino di seconda, ma corre fino a casa. Al sesto il raddoppio con un doppio di Chiara Ambrosi spinge a casa il punto di Sara Nanetti.

Doppietta anche per il Forlì sul campo del Collecchio dove, nella prima partita tra Bertazzoni e Poderi Dal Nespoli c’è un altro avvio molto consistente, così come accaduto nella prima partita di Caronno Pertusella. L’avvio da parte delle romagnole le porta avanti 4-0 dopo due riprese. Il primo punto arriva in avvio con un lancio pazzo di Alessia Melegari a basi piene (punto segnato da Miriana Cerioni). Al secondo inning è il partente del Forlì, Ilaria Cacciamani che, senza dp, va in battuta e propizia il 2-0 di Beatrice Maroni, costringendo la difesa collecchiese a un errore e poi arrivano altri due punti con un singolo a destra di Beatrice Ricchi, che spinge a casa Laura Vigna e Miriana Cerioni. Inizia poi il tentativo di rimonta del Collecchio: un punto al quarto (su eliminazione in diamante di Chiara Bernardi) e due al sesto (triplo di Madysen Grimm e singolo di Silvia Gerbella), ma sul 3-4 Cacciamani non concede più alcunché e chiude con la vittoria.

Nella seconda partita la scena è tutta di Leonella Elizabeth che porta a casa una no-hitter utile a completare la doppietta, consolidare il terzo posto nella classifica del Girone B, anzi ad accorciare le distanze nei confronti del Pianoro che la sua sfida la giocherà domenica 8 agosto, in diretta su Fibs tv, Ms Sport e Ms Channel (prepartita dalle ore 13:30), contro la Sestese. Nella sfida contro Arianna Paulson, che è comunque caratterizzata da qualche base ball di troppo (basi gratuite che soprattutto al settimo inning mettono un po’ di apprensione al dug-out forlivese), Elizabeth non concede niente e difende il vantaggio del primo inning. Un vantaggio messo in piedi da una base ball conquistata da Laura Vigna, bunt di sacrificio di Miriana Cerioni e Rbi single di Ilaria Cacciamani.

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (13 vittorie – 1 sconfitta, .929); MKF Bollate (10-4 .714); Rheavendors Caronno (9-5, .643); Taurus Donati Gomme Old Parma (7-7 .500); Banco di Sardegna Nuoro (3-11, .214); Lacomes New Bollate (0-14, .000)

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana (12 vittorie – 4 sconfitte, .750); Pianoro (8-4, .667); Poderi Dal Nespoli Forlì (9-5, .643); Bertazzoni Collecchio (7-9, .438); Sestese (5-9, .357); Caserta (3-13, .188)

PROGRAMMA DOMENICA 8 AGOSTO

GIRONE B

ore 14.00 (+ 30’) Sestese-Pianoro Softball in onda su Fibs Tv, Ms Sport e Ms Channel (prepartita dalle ore 13:30)

(in foto: Beatrice Maroni del Poderi Dal Nespoli Forlì elimina a casa Madysen Grimm del Bertazzoni Collecchio)

08082021