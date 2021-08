Oggi due incidenti stradali a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Oggi due incidenti stradali sulle strade di Caronno Pertusella. Primo episodio nel corso della nottata scorsa, alle 2, ed è avvenuto in via Bergamo, nome del tratto locale dell’ex statale Varesina. A scontrarsi due automobili, un ragazzo di 20 anni è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra caronnese, ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per tutti gli accertamenti del caso, ed i rilievi dell’incidente stradale.

Secondo episodio sempre a Caronno Pertusella e sempre nella giornata odierna, alle 9 in corso Italia quando per un altro incidente è stato soccorso un ragazzo di 32 anni, trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce azzurra, è apparso in condizioni tranquillizzanti. Sul posto anche i carabinieri, per le verifiche del caso.

(foto archivio)

09082021