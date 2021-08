Softball, la nazionale cubana Guevara Limonta per il Saronno in Coppa

SARONNO – In vista della “Coppa delle Coppe” di softball che si gioca nella città degli amaretti del prossimo 16 agosto, le padrone di casa dell’Inox Team Saronno si sono rafforzate con un prestito di alto livello: proveniente dal Parma, per il torneo europeo vestirà infatti la maglia saronnese Yamelki Guevara Limonta, che è anche lanciatrice della Nazionele di Cuba.

Ecco la scheda su Guevara Limonta realizzata dalla Federazione softball.

Yamelki Guevara Limonta

Data di nascita: 20 aprile 1998.

Ruolo: Lanciatore.

Provincia: Santiago de cuba.

nazionalità: Cubana.

Ha iniziato come capitano a Costa Herrera all’età di 13 anni nel 2012 in questo stesso anno ha partecipato al suo primo campionato scolastico raggiungendo il 2 ° posto nella provincia di Granma. Nel 2013 ha partecipato al suo secondo campionato scolastico raggiungendo sempre il 2 ° posto nella provincia di Granma. L’anno successivo ha giocato il suo primo campionato giovanile svoltosi nella provincia di Granma ottenendo un 4 ° posto. L’anno successivo ha partecipato al suo secondo campionato giovanile svoltosi nella provincia di Santiago de Cuba (5 ° posto). Nel 2016 ha partecipato alla sua ultimo campionato giovanile svoltosi in provincia di Granma (5 ° posto). Nel 2017 ha partecipato al suo primo campionato di prima categoria giocando per la provincia dell’Avana a Villa Clara (5 ° posto). Nel campionato di prima categoria in provincia di Villa Clara ha raggiunto il 4 ° posto. Nel 2018 ha partecipato al campionato di prima categoria giocando per Holguin raggiungendo il 3 ° posto. Qui è stata eletta tra i 10 lanciatori migliori ad integrare la preselezione nazionale. Nel 2019 Guevara Limonta ha partecipato al campionato nazionale di Panama raggiungendo il primo posto e risultando leader mpgl. Nel 2020 ha partecipato al primo campionato svoltosi in provincia di Granma (3 ° posto) risultando leader del torneo con 61 strike-out.

(foto da sito ufficiale Oltretorrente Parma, la lanciatrice Yamelki Guevara Limonta)

