CARONNO PERTUSELLA – “La Caronnese dà ufficialmente il benvenuto a Roberto Esposito”. Così una nota della società rossoblù.

Attaccante in grado di giocare su tutto il fronte offensivo, prediligendo di più partire largo a sinistra, Roberto arriva da una stagione positiva alla Virtus Ciserano Bergamo dove ha messo a segno 8 gol e 2 assist. Terminate le giovanili nella Juventus Primavera, Roberto ha esordito in Serie C con la maglia del Sorrento. Successivamente il passaggio al Chieti e al Real Agro Aversa dove sono arrivati i primi gol tra i senior. Poi il passaggio al Picerno e, successivamente, le due stagioni al Levico Terme. L’ultima delle quali chiusa in doppia cifra (10 gol) nella stagione 2019-2020.

“Ora la nuova avventura con la maglia rossoblù della Caronnese. Benvenuto Roberto” rimarcano i dirigenti del club calcistico di Caronno Pertusella.

Nelle scorse ore la Caronnese calcio ha annunciato anche l’arrivo del terzino Davide De Lucca.

(foto: Roberto Esposito con la maglia della Caronnese)

10082021