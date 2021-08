SARONNO – E’ “Coltiviamo il nostro giardino dei sogni” il tema dell’ottava edizione del memorial Corrado Giachino. Il concorso, di portata nazionale, è dedicato alla poesia e ai racconti. Come tradizione è stato organizzato dal Clan/Destino e Auser Saronno AsVap4. Per il memorial ci sono due sezioni in concorso: una per la poesia, alla quale potrà essere consegnato un massimo di 3 opere, mentre per il racconto solo una (tutto potrà essere inviato via mail o per posta, il bando completo è scaricabile dal sito dell’iniziativa www.memorialcorradogiachino.it).

La giuria sarà formata dalla presidente Fausta Carugati, seguita da Giovanna D’Urso, Stefania Giachino, Giacomo Ranco e Silvia Rezzonico. Il loro compito sarà quello di selezionare, per ciascuna sezione, cinque opere ed i primi classificati riceveranno un premio in denaro di 500 euro.

Inoltre per i primi cinque premiati di ogni sezione gli saranno regalati libri d’autore oltre a diplomi con scritto le motivazioni della giuria.

La consegna delle opere è prevista per il 31 dicembre 2021, mentre a gennaio 2022 ci sarà la cerimonia di premiazione.

Yuri Camazzola

(foto archivio)

18082021