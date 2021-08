LIMBIATE – Intercettato dai carabinieri alle porte del Parco delle Groane in una zona di spaccio, ci si trovava in territorio di Limbiate, tramite le impronte digitali i carabinieri hanno ricostruito chi fosse quel giovane nordafricani e sono risaliti alla nazionalità, tunisina.

Ma sul nome dell’extracomunitario restano dei dubbi: lo straniero he ha addirittura a decine, perchè ogni volta che viene fermato se ne inventa uno nuovo. E’ stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti: senza fissa dimora, in Italia come clandestino, tramite le impronte digitali si è scoperto che si trattava di una persona ricercata per precedenti reati. E’ stato quindi scortato nel carcere di San Vittore a Milano perchè deve scontare un anno di reclusione. A seguire dovrebbe scattare il provvedimento di espulsione, e quindi dovrebbe essere rimandato in Tunisia con divieto a tornare in Italia nei prossimi anni.

(foto archivio: controlli dei carabinieri nei boschi dello spaccio, nella zona)

19082021