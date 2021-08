40 anni di musica: Garbo festeggia a Lomazzo

LOMAZZO – Garbo, a Lomazzo il concerto; appuntamento domenica 22 agosto nell’area feste di via Cavour 2, con punto di ristoro attivo dalle 19 ed inizio concerto alle 21. Ingresso gratuito con registrazione, su https://bit.ly/concertogarbo.

In occasione dei 40 anni di carriera artistica di Garbo, e dei 40 anni dall’uscita dell’album di esodio del cantante comasco, il Lomazzo Summer Park dedica una serata al padre del genere musicale new wave in Italia. Domenica 22 agosto Lomazzo ritornerà dunque agli anni Ottanta, all’epoca d’oro della musica elettronica e sinth-pop, e ci lasceremo stregare dai ritmi elettrizzanti della new wave. Un percorso negli “Eighties”, e un viaggio nella carriera artistica del cantante comasco.

Di Garbo si rivivranno tutti i successi e i brani più intensi. A partire dal debutto, nel 1981, per la Emi, con l’album “A Berlino… va bene” contenente il singolo omonimo (ispirato dalle sonorità del Bowie della Trilogia di Berlino). Da quel momento i videoclip di Garbo approdarono in tv alle trasmissioni Mister Fantasy. Nel 1982 uscirono i singoli Generazione e Vorrei Regnare, con cui l’artista partecipò anche ad alcune puntate del Festivalbar. Nel 1983 fu la volta del singolo “Quanti anni hai?” che vide la partecipazione di Antonella Ruggiero, voce dei Matia Bazar. Il brano entrò nella classifica elaborata da Radio Deejay. Nel 1984 Garbo partecipò al Festival di Sanremo con Radioclima, vincendo il premio della critica. Il 1984 segnò inoltre una collaborazione tra l’artista e i Matia Bazar per “Ultima volontà”, nell’album Aristocratica. Nel 1985 Garbo prese parte nuovamente al Festival di Sanremo questa volta con il brano “Cose veloci”, conquistandosi un pubblico di fan sempre più consistente. Dagli anni ’90 Garbo calca nella scena della musica indipendente, con nuove produzioni, riletture di brani del passato e grandi collaborazioni, tra le quali Ron e Biagio Antonacci, Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi (Baustelle), Boosta (Subsonica), Andy dei (Bluvertigo), Zu e Meg (99 Posse).