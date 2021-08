Cinema sotto le stelle, Piccolo yeti a Lomazzo: stasera è gratis

LOMAZZO – A Lomazzo, in piazza Brolo San Vito, davanti alla biblioteca civica, appuntamento con il cinema sotto le stelle. Lunedì 23 agosto, alle 21, proiezione de “Il piccolo yeti”, divertentissimo film di animazione per i bambini e per tutti coloro che, ad ogni età, amano la bellezza del cinema di animazione.

Ingresso libero, con registrazione tramite il modulo su https://bit.ly/cinemalomazzo2021 – All’ingresso gli adulti devono esibire green pass, mentre per i bambini e i ragazzi fino a 12 anni non è richiesto nulla.

