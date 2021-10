x

x

SARONNO – “Dopo 2 anni di rinvio causa forza maggiore, la pandemia per il covid, sono felicissimo di annunciare che, fra pochissimo, “Le mirabolanti avventure di Faga”, il mio quarto film, avrà le sue proiezioni e sarà a vostra completa disposizione in streaming su varie piattaforme in vostro possesso”. Ad annunciarlo, con riferimento al film che è stato in buona parte girato a Saronno e circondario, è direttamente il regista, Roberto Albanesi.

Prosegue Albanesi: “Da eterno amante del supporto fisico ho premuto molto per un’uscita in dvd e bluray, ma purtroppo mi è stato dato picche. Per chi volesse il dvd è distribuito negli Stati Uniti, stampato nel New Jersey”. E’ possibile ordinarlo a questo link:

https://www.amazon.com/Amazing-Adventures…/dp/B08NRXFRPN

Intanto è disponibile anche la locandina definitiva italiana del maestro Giorgio Credaro.

Il film era stato presentato in prima assoluta l’anno scorso all’arena estiva di Casa Morandi a Saronno.

(foto grande, un set a Saronno in zona Cascina Colombara; foto sotto: la locandina ufficiale della edizione italiana del film)

22102021