x

x

SOLARO – Il sindaco di Solaro Nilde Moretti ha voluto incontrare la concittadina Elisa Giudici, giornalista specializzata del settore spettacolo inviata per siti e riviste di settore ai principali festival cinematografici europei, per complimentarsi dei recenti successi professionali ottenuti a nome di tutta la cittadinanza.

Solarese da sempre, Elisa Giudici ha cominciato ad appassionarsi al cinema da giovanissima. Laureata in Lingue e culture dell’Asia Orientale e specializzata in giapponese ed inglese, ha cominciato a scrivere dell’argomento sul suo blog, venendo presto contattata da Serialmente, un sito di critica sulla serialità televisiva. Quando questa prima esperienza si è conclusa ha cominciato a collaborare con alcuni portali tematici, sino ad essere inviata prima alle kermesse milanesi e poi a Venezia. Inviata di riferimento per la sezione cinema per i siti Nospoiler e Gamesurf di Tiscali, è anche collaboratrice della rivista online americana Thefilmexperience. Negli ultimi anni ha prodotto reportage dai festival di Cannes, Venezia e Locarno, oltre che da altre illustri manifestazioni continentali.

Rimarca il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Abbiamo incontrato un’altra delle nostre eccellenze solaresi, una ragazza che, partendo da Solaro, ha calcato tutti i maggiori red carpet d’Europa con una professionalità tale da farla diventare, ogni giorno che passa, sempre di più un’autorità nel campo della critica cinematografica. Ci fa piacere che tutto sia nato anche grazie alla nostra biblioteca, è un incoraggiamento a tutti i giovani a cercare il proprio percorso partendo da casa, senza timore del Mondo, anzi trovando nelle eccellenze del territorio ispirazione e spunto”.

Dice Elisa Giudici che è anche editrice de ilSaronno con cui ha anche disegnato il logo: “Ho iniziato ad appassionarmi alle scuole medie e sono riuscita a sviluppare questa mia passione anche grazie alla biblioteca comunale dalla quale credo di aver razziato ogni genere di dvd. All’epoca internet non era diffuso come ora, ma i servizi del circuito bibliotecario hanno alimentato giorno dopo giorno la mia passione. Quando mi sono affacciata a questo ambiente lavorativo, avevo il sogno di seguire il Festival di Cannes da inviata. Ora che ci sono riuscita mi piacerebbe continuare ad acquisire autorevolezza, vorrei essere un giorno un punto di riferimento per i cinefili, ma non solo anche per i semplici appassionati e spettatori. Dal punto di vista professionale, è un continuo aggiornamento e vorrei continuare a lavorare in ogni ambito, dai siti ai canali YouTube sino ad arrivare a creare un podcast, come quello che sto progettando in questi giorni”.

15102021