Covid, a Turate casi stazionari

TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, ha fatto il punto sulla situazione covid in paese.

Ad oggi il numero di casi postivi a Turate resta pari a 5, come settimana scorsa.

Intanto proseguono le vaccinazioni:

ad oggi, a Turate, 6.519 persone hanno ricevuto almeno la prima dose, per una percentuale pari al 81,40% della popolazione con età maggiore di anni 16. Hanno invece completato il ciclo delle 2 dosi 5.514 persone. Mi giungono notizie di nuovi contagi, provenienti dai luoghi di villeggiatura. Purtroppo il virus, a differenza nostra, non va in vacanza, ma lavora 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Quindi rimangono sempre valide le stesse indicazioni: dstanziamento, mascherina ed igiene delle mani.