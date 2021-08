[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – E’ successo ieri nel tardo pomeriggio al quartiere Prealpi di Saronno: la chiamata al 118, numero delle emergenze sanitarie regionale e da lì l’invio sul posto, alla periferia saronnese vicino al confine con Rovello Porro di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca che ha soccorso un ragazzino di 15 anni che stava male. La diagnosi? Aveva bevuto decisamente troppo ed era alle prese con uno stato di intossicazione etilica. Per fortuna il giovane si è ben presto ripreso e non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Nel corso dell’estate, fra Saronno e circondario, numerosi sono stati i casi di intossicazione etilica, anche fra giovani e giovanissimi, che hanno costretto all’intervento le ambulanze che operano nella zona; la maggior parrte degli episodi si sono verificati nell’area centrale di Saronno, ma altri come in questo caso pure in periferia nelle vicinanze di parchi e luogo di ritrovo dei ragazzi.

(foto archivio: ambulanza in servizio nella zona)

25082021