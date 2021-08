CARONNO PERTUSELLA – Da lunedì 30 agosto Caronno Pertusella avrà un nuovo punto prelievi convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Il punto, gestito dal Laboratorio Analisi Mediche Alfa, sarà operativo al Centro Medico Multispecialistico Amicodentista – Amicomedico, in via Lura 37, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9.

Per accedere ad esami di laboratorio e check up di prevenzione non sarà necessaria la prenotazione(ad eccezione di tamponi uretrali e test per intolleranze alimentari). L’accesso alle analisi non sarà riservato solo a chi è in possesso di ricetta medica e vorrà effettuare gli esami tramite SSN, ma anche a chi vorrà usufruire dei servizi in regime privato, con tariffe agevolate e senza necessità di presentare la prescrizione medica.

“Con l’apertura di un punto prelievi, tanto necessario a Caronno Pertusella e al territorio, manteniamo la promessa fatta pochi mesi fa il giorno dell’apertura del poliambulatorio: rendere la salute e la prevenzione più accessibili, vicine e senza lunghe attese per la nostra comunità – commenta il direttore sanitario di Amicodentista – Amicomedico Maurizio Pedone – La nostra missione di essere un punto di riferimento per prevenzione, diagnosi e cura rimane salda. Ad oggi, il nostro centro medico copre 26 specializzazioni, che andranno ad arricchirsi ulteriormente nei prossimi mesi”.

Nel poliambulatorio di via Lura, attualmente, è possibile prenotare visite di: odontoiatria e chirurgia orale, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia generale, cure palliative e simultaneous care, dermatologia, diabetologia, ecografie, endocrinologia, fisiatria e riabilitazione, fisioterapia, geriatria, ginecologia, medicina estetica, nutrizione, oncologia, ortopedia, ostetricia , otorinolaringoiatria, pediatria, psicologia, psichiatria, proctologia, podologia, riabilitazione del pavimento pelvico e terapia del dolore.

Il centro medico ha attive convenzioni dirette con i principali fondi e assicurazioni sanitarie (Aon, Faschim, Fasdac, Intesa San Paolo RBM Salute, Metasalute, Previmedical e ProntoCare, Ticket Welfare EdenRed), nonché una collaborazione con ASST Rhodense, grazie alla quale è possibile effettuare visite in regime privato con medici presenti presso i presidi ospedalieri di Rho, Garbagnate Milanese e Bollate.

Il nuovo punto prelievi offrirà un servizio di: esami del sangue, analisi delle urine e delle feci, test sierologici Covid19, check up specifici per uomo e donna, esami per monitorare lo stato infiammatorio, dell’osteoporosi o del colesterolo, lo stato di salute della tiroide, del fegato, dei reni e dell’intestino, screening per l’anemia o per il diabete ed esami specifici per rilevare i marcatori tumorali nell’uomo e nella donna, oltre a tamponi faringei, nasali, oculari, auricolari e uretrali, espettorato, scotch test e test per intolleranze alimentari.

25082021