CERIANO LAGHETTO – Stesera, giovedì 26 agosto alle 20 l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, in collaborazione con l’Associazione Regioni d’Italia, proporrà una cena per gli operai con specialità “made in Italy”. Antipasto con spiedini e l’immancabile pane pugliese. A seguire risotto alla monzese (zafferano e luganega).

La cena verrà svolta all’esterno dei cancelli dell’azienda Gianetti Ruote per sostenere ancora una volta tutti gli operai che stanno lottando da più di un mese e mezzo per non perdere il loro lavoro.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

(foto archivio)

24082021