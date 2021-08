[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

RESCALDINA – Si ne parlava da tempo ma i tanti “estimatori” della catena di mobili e oggetti svedese più famosa del mondo, ovvero Ikea, sono destinati a restare delusi. Il riferimento va al progetto per portare un negozio di Ikea, di piccole dimensioni come quelli aperti in altre località italiane e non solo, all’interno del centro commerciale ex Auchan di Rescaldina, quasi al confine con Uboldo. Sembrava che l’apertura fosse imminente poi la pandemia da coronavirus, un “rallentamento” ed ora a quanto pare l’apertura è sfumata. Aprirà invece ad inizio settembre un concorrente di Ikea, e cioè “Mondo convenienza” che occuperà alcuni spazi al primo piano del complesso commerciale, in via Togliatti.

Originariamente Ikea avrebbe dovuto aprire, sempre in territorio di Rescaldina, un grande centro commerciale; se ne era discusso a lungo tempo fa ma pure in quel caso non se n’era fatto nulla.

Per Mondo convenienza il taglio del nastro a Rescaldina è previsto giovedì 2 settembre.

26082021