CARONNO PERTUSELLA / LOMAZZO – Oggi alle 18 a Lomazzo, in via del Seprio, scontro auto-moto. Il motociclista, di 17 anni, è caduto ed ha riportato alcune contusioni. Per soccorrerlo sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù con una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e l’automedica arrivata da Como. Il giovane non è apparso in condizioni preoccupanti; i militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per stabilire dinamica ed eventuali resposabilità del sinistro.

Sempre oggi, alle 16, intervento dell’ambulanza della Croce azzurra in via Bergamo a Caronno Pertusella per un infortunio in una ditta: un uomo di 50 anni è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in pericolo.

Ancora a Caronno Pertusella, alle 11.45, caduta da una scala nel centro sportivo di via Caposile in centro: a restare contuso un uomo di 38 anni che è stato trasportato da una ambulanza della Croce azzurra caronnese all’ospedale di Castellanza per essere medicato.

26082021