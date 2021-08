SARONNO – “Il Centro islamico di Saronno, nell’importante sermone del sacro giorno del venerdì, ha ricordato nelle proprie preghiere e nelle proprie invocazioni le sorelle e i fratelli afghani che in questo momento soffrono per l’instabilità del loro paese”. Così una nota dei responsabili del centro di via Grieg.

Proseguono dal centro islamico: “Le preghiere di tutti noi si elevano ad Allah Signore Iddio, il Buono e il Magnanimo, nel chiedere pace e serenità per il popolo afghano”.

Ieri il gravissimo attentato nell’area dell’aeroporto di Kabul, capitale afghana, che secondo le ultime stime è costato la vita a 170 persone mentre era in corso il ponte aereo verso i Paesi disposti ad accogliere gli afghani che vogliono andarsene dalla loro nazione dopo l’arrivo dei talebani in città. Proprio oggi pomeriggio è decollato l’ultimo aereo della Aviazione militare destinato all’Italia, che è in volo verso Roma proprio in queste ore.

(foto archivio: il centro islamico di Saronno)

