CISLAGO – SERINA – Droni, squadre territoriali, cinità cinofile e anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu: è la mobilitazione di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile per cercare dil 71enne cislaghese di cui non si hanno notizie da sabato sera.

Come riporta Bergamonews, l’uomo era uscito nel primo pomeriggio per andare a funghi. E’ stato visto sabato nei pressi della sua abitazione a Valpiana, frazione di Serina. Poi non ha dato più notizie e sono scattate le ricerche. La zona in cui si sono concetrati i soccorritori è particolarmente impervia e con una vegetazione fitta, circostanza che rende decisamente complesse le ricerche.

Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile si sono mobilitati ieri sera alle 21,30 e le ricerche sono tutt’ora in corso con tutti i mezzi compresi droni ed elicotteri. Le ricerche sono partite dai sentieri principali e si stanno addentrando nelle zone più impervie.

(seguono aggiornamenti)

(Foto archivio: l’elisoccorso di Areu in mezzo al verde)