CISLAGO – Ancora nessun risultato per le ricerche del 71enne che si trovava in vacanza Valpiana, a pochi chilometri da Serina, e di cui non si anno più notizie da quando è uscito per andare a cercare funghi.

L’ultima volta è stato visto intorno alla propria abitazione nel primo pomeriggio di sabato. Non ha più dato notizie di sè e quindi in serata i familiari hanno dato l’allarme. Immediata la mobilitazione con le ricerche svolte con tutti i mezzi possibili partendo dai sentieri principali allargando man mano il campo d’azione.

Due gli elicotteri impegnati nelle ricerche: quello di Areu ha controllato la zona di Monte Castello perlustrando i canali limitrofi all’area in cui si sarebbe recato l’uomo e quello di Regione Lombardia, con alcuni tecnici del Cnsas a bordo, ha sorvolato l’intera area dall’alto.

Mobilitati anche le unità cinofile e i droni che stanno cercando il 71enne finchè la luce lo consente. Al momento però dell’uomo non è stata trovata traccia. Nelle ultime ore sono stati controllati i corsi d’acqua. Le ricerche sono particolarmente complesse anche perchè la zona è decisamente impervia.

(foto archivio)