SARONNO – Conto alla rovescia per la riapertura dell’hub vaccinale ex Pizzigoni in via Parini. La struttura aveva chiuso lo scorso 13 agosto per la pausa estiva dopo alcuni giorni a servizio ridotto. Le ultime settimane erano state dedicate solo alle seconde dosi, con percorsi interni dedicati ai diversi vaccini, mentre da domani si riparte con le prime somministrazioni.

Medici, personale amministrativo e volontari attenderanno i vaccinandi dalle 8 alle 18. Oltre a coloro che hanno già prenotato la somministrazione sarà possibile l’accesso senza prenotazioni per gli over 60, personale scolastico e personale sanitario.

La ripartenza, che vedrà anche le nuove norme per la sosta in via Parini, riguarda anche Saronno Amica, il progetto dell’Amministrazione comunale per “prendersi cura della cittadinanza accogliendo, indirizzando e cercando le risposte a situazioni venutesi a creare a causa del Covid-19”. I volontari torneranno operativi al numero 02 8239 8518 dalle 10 alle 12 pronti a fornire anche tutte le informazioni sulla campagna vaccinale e sull’hub di Saronno.

(foto archivio)