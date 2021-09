MISINTO – Quarto posto per Fabio Anobile, ciclista di Misinto, alle Paralimpiadi di Tokyo in Giappone: nelle scorse ore la gara alla quale ha partecipato, e che si è svolta regolarmente magrado il maltempo ovvero la fitta pioggia ed il vento forte che hanno reso tutto più difficile ai partecipanti.

Primo posto per Benjamin Watson seguito da Finlay Graham, entrambi della Gran Bretagna; mentre il francesce Alexandre Leaute ha battuto in volata il misintese, che dunque ha solo sfiorato la medaglia di bronzo. Ma con grande fair-play, Anobile si è subito complimentato con chi è arrivato prima di lui e lo ha fatto anche su Facebook: “Purtroppo la gara non è andata come avrei sperato: il tempo è stato inclemente, con grandine e pioggia, ma è stato così per tutti. Io l’ho sofferto molto”. Da parte di Fabio un “complimenti ai vincitori!”

(foto archivio: il corridore di Misinto, Fabio Anobile)

