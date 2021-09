Agricolando a Tradate, si inizia con i bambini

TRADATE – “Manca poco ad Agricolando 2021. Abbiamo preparato un “riscaldamento” per i più piccoli, da scoprire con mamma e papà. Da oggi arrivano tre appuntamenti con “Storie mitiche”, brevi storie che gli antichi inventarono per spiegare i fenomeni naturali e il rapporto tra l’uomo e la natura”. Così

Si tratta di storie che parlano di agricoltura, di allevamento, di viticoltura e della loro importanza nella civiltà classica. “Sapevate che sono le stesse attività che hanno caratterizzato la vita della nostra città fino a pochi decenni fa?” dicono dal Comune.

Le “Storie mitiche” saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune, “Città di Tradate”.

L’edizione 2021 di Agricolando, fiera di settore in arrivo a Tradate, si terrà domenica 12 settembre dalle 9 in centro fra piazza Mazzini e corso Bernacchi; con proposte, attività e laboratori per coltivare la terra, dedicare cura e attenzioni agli animali, scoprire il bosco e i suoi curiosi abitanti, conoscere i sapori delle tradizioni; conoscere le erbe officinali e imparare a costruire gli spaventapasseri.

(foto archivio)

03092021