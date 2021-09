Tradate, Agricolando 2021 ha fatto boom

TRADATE – Agricolando 2021; intensa domenica nel centro di Tradate per l’evento – con la “regia” dell’Amministrazione comunale, che ha portato la tradizione agricola locale all’interno della città.

“Un successo oltre ogni aspettativa. Tanti i laboratori fin dalla prima mattinata e tanti i bambini impegnati nelle attività della giornata” riepilogano gli organizzatori di questo riuscitissimo appuntamento tradatese.

L’edizione 2021 di Agricolando, fiera di settore in arrivo a Tradate, si è tenuta domenica 12 settembre dalle 9 in centro fra piazza Mazzini e corso Bernacchi; con proposte, attività e laboratori per coltivare la terra, dedicare cura e attenzioni agli animali, scoprire il bosco e i suoi curiosi abitanti, conoscere i sapori delle tradizioni; conoscere le erbe officinali e imparare a costruire gli spaventapasseri. Un programma davvero vario e completo, che è decisamente piaciuto ai moltissimi visitatori. Un appuntamento che visti gli ottimi riscontri verrà senz’altro ripetuto in futuro.

(foto: alcuni momento della manifestazione, Agricolando 2021 è stato un grande successo)

