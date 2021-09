TRADATE – In vista di Agricolando, la fiera che si tiene nel fine settimana, su Youtube un video a tema pubblicato dagli organizzatori dell’Amministrazione civica. “Tradate è…campagna! In occasione di Agricolando 2021 vi portiamo con noi nelle campagne di Tradate, tra campi dorati e alberi monumentali. Scorci suggestivi che ci ricordano il passato rurale della città” rimarcano i promotori.

L’edizione 2021 di Agricolando, fiera di settore in arrivo a Tradate, si terrà domenica 12 settembre dalle 9 in centro fra piazza Mazzini e corso Bernacchi; con proposte, attività e laboratori per coltivare la terra, dedicare cura e attenzioni agli animali, scoprire il bosco e i suoi curiosi abitanti, conoscere i sapori delle tradizioni; conoscere le erbe officinali e imparare a costruire gli spaventapasseri.

Ecco il programma dell’evento, che senz’altro richiamerà molti visitatori per una giornata alla riscoperta delle tradizioni contadine del territorio.

Per tutta la giornata è prevista l’esposizione di mezzi storici agricoli ed una mostra di modellismo agricolo.

Alle 9 sfilata trattori degli agricoltori del territorio per le vie della città. Alle 10 laboratori didattici per tutte le età. Alle 16 balli country con i Chaltrones. Alle 17.30 concerto musica country con i ChapaRats.

