Auto radiata “a spasso” per le strade di Saronno: bloccata dalla polizia locale

SARONNO – Circolava sulle strade saronnesi come una qualsiasi utilitaria anche se era già stata radiata e confiscata perchè intestata ad un prestanome. A bloccare la Ford Focus, per altro guidata da uno straniero irregolarmente in Italia, sono stati gli uomini della polizia locale durante un controllo realizzato nella zona di via Novara grazie alle telecamere posizionate sui varchi di accesso alla città.

E’ successo l’altro giorno intorno a mezzogiorno. Quando il conducente si è accorto che la polizia locale era pronta a fermarlo ad un posto di blocco ha cercato di allontanarsi ma un agente in servizio in moto l’ha raggiunto e costretto ad accostare.

Il controllo dei documenti ha presto svelato tutto: la vettura era stata confiscata e radiata perchè intestata fittiziamente ad un prestanome e in uso a pregiudicati. Quindi non avrebbe dovuto circolare. E’ stata dunque nuovamente confiscata e portata in depositeria. Guai anche per l’uomo al volante per il quale sono state avviate le pratiche per l’espulsione che si aggiungono ad una denuncia per il reato di ricettazione.

(foto archivio)

03092021