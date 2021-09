SARONNO – “Tanti auguri ad Aurelio Legnani, nome di battaglia partigiano “Gatto”, che ieri ha compiuto 95 anni e che abbiamo avuto il piacere di avere nella nostra lista alle elezioni dello scorso anno”. Così una nota della lista civica di maggioranza, [email protected]

Ricordano dalla civica: “Icona della lotta per la libertà contro il nazifascismo che ancora oggi c’ispira nella tutela e nel rispetto delle nostre istituzioni democratiche”. Ne corso degli anni grande l’impegno di Legnani per tenere vivi i temi della Resistenza e la memoria storia degli eventi della Seconda guerra mondiale e dell’impegno partigiano a Saronno ed in Italia: abituale la sua partecipazione, e gli interventi agli eventi pubblici su questo tema ed anche i momenti di incontro e riflessione con i giovani su queste tematiche.