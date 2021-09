LAZZATE – Inizio di campionato in salita per l’Ardor Lazzate che agguanta il pareggio quasi allo scadere grazie a due under. Il risultato al campo di via Laratta è la vera sorpresa di questa giornata che segna l’inizio della Coppa Italia.

Le squadre erano pronte ad andare negli spogliatoi quando al 43′ è arrivato il primo gol degli ospiti su rigore trasformato da Marinaci. All’inizio del secondo tempo è ancora il Base 96 a provarci e a trovare il gol al 13′ con Catta. L’Ardor ci prova ma non riesce a segnare fino agli ultimi dieci minuti. Prima Corona al 41′ e poi Pedrazzini al 45′ che salvano i lazzatesi da una falsa partenza con una sconfitta.

E’ andata meglio alla Varesina che in casa con il Club Milan vince con un comodo 2 a 0.

ARDOR LAZZATE-BASE 96 2-2

Reti: pt 43′ rig. Marinaci (B); st 13′ Catta (B), 41′ Corona (A), 45′ Pedrazzini (A);

VARESINA-CLUB MILANO 2-0

Reti: pt 35′ Nejmi; st 34′ rig. Poesio;