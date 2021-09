SARONNO – Una foto davanti al pronto soccorso e qualche parola piena dell’energia e dell’entusiasmo che fanno subito capire che l’accaduto non ha intaccato lo smalto di Laurence Balestrini amatissimo pilota di Formula Renault.

“Come avrete notato dalla diretta Tv ieri in gara-1 – spiega il saronnese a Imola per il campinato – sono stato incolpevole protagonista di un brutto incidente alla Variante Alta. Una volta soccorso sono stato trasportato in ospedale, dove mi è stata diagnosticata la frattura della clavicola. Posso comunque ritenermi fortunato, perché sarebbe potuta anche andare peggio”.

Balestrini guarda avanti senza dimenticare chi si è preso cura di lui in un momento difficile: “Desidero ringraziare il personale dell’autodromo di Imola e i medici che mi hanno prontamente soccorso, insieme a tutti i miei colleghi che si sono voluti sincerare sulle mie condizioni. Oggi sarò in pista per vedere la gara da… fuori, ma già non vedo l’ora di tornare al volante insieme al mio team Viola Formula Racing!”.

05092021