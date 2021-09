SARONNO – Intervento di polizia locale e ambulanza della Croce rossa saronnese in via Archimede nella zona industriale al confine con Caronno Pertusella nella zona alle spalle della stazione ferroviaria di “Saronno sud”, oggi alle 15.45 per la segnalazione di un uomo che stava male: i soccorritori hanno trovato un sessantenne in difficoltà. La diagnosi è che fosse alle prese con uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo e quindi si era sentito male. E’ stato infine trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella ma le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella sempre oggi alle 11 a Saronno in via Gaudenzio Ferrari, nel retrostazione di “Saronno centro”, per una caduta accidentale di un pensionato di 72 anni: è stato medicato direttamente sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto: la zona della stazione ferroviaria di Saronno sud)

