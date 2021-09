SARONNO – Esagitato sul treno 66 partito puntuale alle 16.38 di oggi da Laveno Mombello e diretto a Saronno, dove è arrivato alle 18, e quindi a Milano Cadorna: a segnalare l’accaduto al Comitato viaggiatori Trenord nord di Saronno sono stati alcuni passeggeri, che hanno riferito dalla presenza di un uomo che si è aggirato fra i vagoni dando colpi a sedili e pareti. Una situazione che ha comprensibilmente preoccupato molte delle persone che erano a bordo.

Una vicenda, che si è per fortuna conclusa senza conseguenze visto che lo sconosciuto non ha direttamente molestato gli altri passeggeri, che riporta all’attenzione il tema della sicurezza sui convogli ferroviario che circolano nella zona dopo i molti episodi preoccupanti, anche del recente passato, che sono avvenuti lungo le varie linee locali, come la Saronno-Como e la Saronno-Seregno, nonchè nell’area della stazione di Saronno centro fra piazza Cadorna e dintorni, con rapine ed aggressioni a passanti e viaggiatori.

(foto archivio: la stazione centrale di Saronno)

08092021