Tradate, Francesco Medda nuovo comandante della tenenza carabinieri

TRADATE / SARONNO – E‘ Francesco Medda il nuovo comandante della tenenza carabinieri di Tradate, che dipende dalla Compagnia di Saronno. Il tenente Medda prende il testimone dal capitano Sebastiano De Iannello, che nei giorni scorsi ha lasciato il servizio attivo dopo una lunga esperienza proprio in ambito tradatese.

Trentatre anni, Medda – che è originario di Cagliari in Sardegna – è reduce dai due anni di formazione al corso ufficiali, ma in precedenza ha avuto al suo attivo numerose esperienze nelle stazioni carabinieri sul territorio della zona di Nuoro. Ieri mattina, in Municipio, è avvenuto l’incontro con l’Amministrazione comunale tradatese, c’erano anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gianluca Piasentin, ed il comandante della Compagnia saronnese, il maggiore Fortunato Suriano. A dare il benvenuto a Tradate a Medda è stato il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla, con i propri collaboratori.

(foto: il tenente Francesco Medda. E’ lui il nuovo comandante della tenenza di Tradate)

08092021