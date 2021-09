GERENZANO / RESCALDINA – Movimentato episodio l’altro giorno al confine fra Gerenzano e Rescaldina, lungo via per Gerenzano che collega le periferia boschive fra i due paesi. E’ successo in “zona di spaccio” nei pressi del Parco del Rugareto: attorno alle 18 un automobilista ha compiuto una brusca manovra, una inversione di marcia. Ma stava arrivando un carabiniere che, seppur fuori servizio, è intervenuto contestando l’infrazione allo sconosciuto: quest’ultimi ha iniziato a prendere a spintoni il militare, e poi ha cercato di allontanarsi. C’è stato qualche momento concitato ma alla fine è stato bloccato.

Intanto sul posto sono arrivati i rinforzi, alcune pattuglie dei carabinieri che hanno preso in consegna il quarantaquattrenne è stato infine denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre il carabinieri che lo ha ferrmato si è fatto medicare in ospedale: ha riportato una distorsione al polso sinistro, niente comunque di particolarmente grave.

(foto archivio: la zona dove si è verificato l’episodio)

