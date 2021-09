Il Festun porta i giochi medievali in centro a Cogliate

COGLIATE – La configurazione del paese si presta, la festa patronale anche e così il centro di Cogliate si trasformerà in un vecchio borghetto medievale con tanti giochi per tutti i visitatori del Festun, nella giornata di domenica 12 settembre, in occasione della Festa Patronale.

A portarli saranno i volontari delle associazioni ed in particolare dell’associazione Elena e i cavalli. Due sono i giochi per adulti, uno sfidando la macchina per bere la birra e l’altro è il classico acchiappa il salame con le freccette. I premi sono messi in palio delle attività commerciali del paese. Anche per i bambini i giochi saranno in dialetto, per aiutare a mantenere la vecchia lingua del posto, una tradizione da non perdere. Le prove sono spacca la noce con un martellino, il gioco della spada nel cerchio, le prove di tiro con un archetto fatto di legno mirando il bersaglio e infine il gioco dell’uovo sul cucchiaio. Sono i giochi di una volta, molto divertenti, e soprattutto alla portata di tutti. Ogni partecipante avrà un regalino, se invece dovesse riuscire a portare a termine il gioco, avrà un premio. Sempre in dialetto ci saranno gli spettacoli della compagnia Sem semper quei. Durante gli spettacoli, gli spettatori saranno messi alla prova della traduzione. Per chi dovesse riuscire a tradurre correttamente le frasi della gara, il premio sarà una porzione di dolce medievale offerto dalla pasticceria Falcone.

09092021